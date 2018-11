Grote ravage na botsing tussen vrachtwagen en auto op N279 bij Veghel

De ravage op de N279 is groot. (Foto: Danny van Schijndel)

VEGHEL - Bij een ernstig ongeluk op de N279 bij Veghel is donderdag een automobilist gewond geraakt. Een vrachtwagen en een auto botsten daar op elkaar. Het slachtoffer kwam bekneld te zitten in de auto.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Verschillende hulpdiensten zijn opgeroepen. Vanwege de ernst van de situatie is ook een traumahelikopter geland.

Getuigen

Volgens getuigen gaat het om een vrouw die ernstig gewond met de traumahelikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens een andere getuige reed de auto op de verkeerde weghelft waardoor deze frontaal tegen de vrachtwagen botste.

Weg dicht

De ravage op de N279 is volgens een getuige groot. De weg is in beide richtingen afgesloten.