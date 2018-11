Man die eigen moeder probeerde te doden krijgt cel en tbs

EINDHOVEN - Een 60-jarige man uit Den Bosch is donderdag veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs omdat hij in oktober vorig jaar zijn 87-jarige moeder probeerde om te brengen. De moeder brak daarbij haar kaak, op meerdere plekken haar borstbeen en twaalf ribben. Ze bracht een week door op de intensive care.

De man woonde in huis bij zijn moeder. Hij drukte ’s avonds het hoofd van de vrouw in de bank met twee kussens. Vervolgens ging hij op de kussens zitten, wat hij ‘enige tijd’ zou hebben volgehouden.

Man toonde geen berouw

De zoon schakelde vervolgens geen hulp in. De volgende ochtend verliet hij de woning en liet hij zijn moeder achter. Hoewel de man de sleutels had meegenomen, wist de vrouw het huis te verlaten en kon ze hulp zoeken. Dat de vrouw nog leeft is volgens de rechter ‘niet aan de zoon te danken maar aan de wilskracht die de vrouw had om te overleven’.

Verder betreurt de rechter het dat de man geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor ‘een laffe en gewetenloze daad’. Volgens een psycholoog en een psychiater lijst de man aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis.