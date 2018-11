Willem II in 1916 voor het eerst kampioen van Nederland, supporters kregen uitslag via postduif

TILBURG - Willem II werd in 1916 voor het eerst kampioen van Nederland en was daarmee de eerste Brabantse club die dat presteerde. De Tilburgse supporters van toen die er niet bij waren, moesten lang op de uitslag wachten. In die tijd ging dat namelijk via een postduif.

Roger Rossmeisl is al jarenlang Willem II-supporter en is mede-auteur van het boek ‘Kampioenen ’14-‘18’ over de Nederlandse kampioenen in de Eerste Wereldoorlog. Rossmeisl wilde meer weten over de historie van 'zijn' club en dook daarom de boeken in. Hij kwam er al snel achter dat er nog genoeg dingen waren die veel fans niet zullen weten.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog veranderde het voetbal in Nederland van een elitesport naar een volkssport en Willem II bracht daar nog meer verandering in door kampioen te worden. Dat was een primeur, aangezien er nog nooit een zuidelijke voetbalclub landskampioen was geworden. De schrijver vertelde tijdens Sportlunch over de kampioenswedstrijd van Willem II in 1916. “Die speelden ze uit bij Go Ahead Eagles en de zij waren de favoriet. Een deel van de spelers van Willem II vertrokken per trein naar Deventer waarna er onderweg steeds meer spelers instapten. Uiteindelijk had de ploeg elf man op de been voor de kampioenswedstrijd.”

Postduif

In de tijd waarin we nu leven, heeft social media een ongelooflijk grote invloed. Alle details staan binnen een mum van tijd online en dan is iedereen op de hoogte. Dat was natuurlijk ruim 100 jaar geleden anders. “Er stonden tijdens de kampioenswedstrijd in 1916 veel supporters op De Heuvel in Tilburg”, vertelt Rossmeisl bij het radioprogramma Sportlunch. “Zij kregen via een postduif uiteindelijk de uitslag door.” En die postduif leek wat wind tegen te hebben, want het duurde lang voor de supporters de uitslag wisten. “Ik heb het na laten berekenen, maar de duif moet er zo’n 100 minuten over hebben gedaan.”