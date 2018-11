Deel dit artikel:













Motorrijder zwaargewond na botsing met lesauto in Helmond Foto: Pim Verkoelen/SQ Vision

HELMOND - Op de Wethouder van Wellaan in Helmond is donderdagmiddag een motorrijder gebotst met een lesauto. De motorrijder raakte zwaargewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De leerling reed.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet geland. In de lesauto zat een leraar en leerling. Beide inzittenden raakten niet gewond.