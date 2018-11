Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Celstraf voor agent die geheime informatie doorspeelde aan criminelen Archieffoto

BREDA - Politieagent Michel W. uit Tilburg is veroordeeld tot zeventig dagen cel, waarvan zestig dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur voor het doorspelen van informatie aan een groep criminelen. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag beslist. Tegen de man was tien dagen cel en 240 uur werkstraf geëist.

Geschreven door Corné Verschuren

De rechtbank acht bewezen dat W. zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijke schending van het ambtsgeheim. De rechtbank verklaarde bovendien een bedrag van 7200 euro verbeurd. De Tilburger zat al tien dagen in voorarrest en hoeft niet meer terug de cel in. Ook raakte hij zijn baan bij de politie kwijt. LEES OOK: Michel W. deelde als agent geheimen met criminelen en hoort nu celstraf eisen Criminelen kwamen via de agent meer te weten over een man waarmee de bende een conflict had. De informatie werd gebruikt om de betreffende man onder druk te zetten. Dat leidde tot meerdere ontploffingen bij familieleden. Tijdens het politieonderzoek kwam de Tilburger in beeld. Die vluchtte vervolgens naar Curaçao, waar hij in 2015 werd opgepakt.