Agent koopt stroomstootwapen via Marktplaats, man opgepakt

ZEVENBERGEN - Een onherkenbare agent heeft woensdagmiddag een stroomstootwapen gekocht in Zevenbergen. De verkoper is daarna aangehouden.

De agent zag dat een man het wapen verkocht via Marktplaats. De politie sprak woensdagmiddag om een uur met de man af op het station in Zevenbergen.

Alarmpistool en wapenstok

De politieman kocht het wapen en betaalde het afgesproken bedrag. De 22-jarige man is daarna aangehouden aan de Pastoor van Kessellaan. In zijn huis lagen nog meer wapens: een alarmpistool, een doosje knalpatronen en een wapenstok. Dit alles is in beslag genomen.

De man is verhoord en zit nog vast.