Schilderijen Friso Wiegersma weer in Brabant; museum Slager toont andere kant van schrijver Het Dorp

Er zijn veel redenen waarom de naam Friso Wiegersma een belletje doet rinkelen. Hij is een van de zoons van huisarts en kunstenaar Hendrik Wiegersma uit Deurne, hij was de vriend van Wim Sonneveld, hij schreef de tekst voor Het Dorp en heel veel andere mooie liedjes én hij had het heel druk als ontwerper van theaterkostuums en decors.





Friso Wiegersma (foto: Govert de Roos)





Acteur Hans van der Woude was heel lang met Friso Wiegersma getrouwd. Hij beheert een grote collectie van Friso's schilderijen en is ervan overtuigd dat schilderen voor Friso het belangrijkste was. "Ik ken de ziel van die man," zegt Van der Woude. "En daarin was hij vooral een schilder De verstilling die in zijn leven zo zeldzaam was, zit wél in zijn schilderijen."

Weinig schilderijen

Toch heeft Friso maar relatief weinig schilderijen nagelaten. Zoals gezegd, hij had het druk (en genoot daar van volgens Van der Woude). Maar wie de schilderijen bekijkt, ziet ook meteen dat ze stuk voor stuk veel tijd hebben gekost. Wiegersma was iemand die heel precies schilderde.









De Tweeling, een belangrijk werk voor Wiegersma. (bijgesneden om passend te maken voor deze site)





Hij heeft ook een duidelijke eigen stijl. Friso werkte veel met perspectief, met kijkjes door ramen en deuropeningen. Er zit wat homo-erotiek in met hangende mooie jongens. De toeschouwer heeft al snel de indruk dat een deel van het verhaal zich eigenlijk buiten beeld afspeelt. En vooral ook in het hoofd van de kijker. Volgens de overlevering had de in 2006 overleden schilder er een hekel aan zijn werk uit te leggen. De naam die Hans van der Woude voor de expositie koos, is daar een subtiele verwijzing naar: 'De aanblik alleen'.

Deurne

Net voor zijn overlijden, waren Friso's schilderijen nog te zien op een grote expositie in Amstelveen. Daarna was een deel nog te zien op een expositie in Deurne. De tentoonstelling nu in Den Bosch biedt weer een royaal overzicht. Hans van der Woude is er blij mee.

De tentoonstelling in Museum Slager - in de schaduw van de Sint Jan in Den Bosch - duurt tot eind januari.