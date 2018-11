En de beste uitzendkracht van 2018 is... productiemedewerker Yassine uit Breda

Daarom kreeg hij onder toeziend oog van zijn collega’s de Superkracht 2018-Award, bloemen en een reischeque.

Onder de indruk

Zichtbaar onder de indruk liet hij de festiviteiten over zich heen komen. “Ik werk hier sinds juni en heb het hier enorm naar mijn zin. Fijn dat dat zo gewaardeerd wordt.”

Die waardering komt onder meer van zijn collega’s, die massaal op hem gestemd hebben. Waaronder zijn chef Tom Koreman.





Sociale en fijne collega

“Hij is er altijd, is betrouwbaar en doet zijn ding zoals het hoort. Hij heeft aan één woord genoeg en is een enorme sociale en fijne collega”, aldus Koreman.

Dat wordt door collega Cees Beterams bevestigd: “Ik heb ook op hem gestemd, want hij is bij ons het zonnetje in huis. Hij werkt heel hard en Yassine is gewoon een toffe gast. Zo zouden er meer moeten zijn.”

Van flex naar vast

Mooie woorden voor dé flexkracht 2018, die overigens best een vaste baan zou willen hebben. Met deze Award wordt dat wellicht in de toekomst werkelijkheid.

Boumedian: “Dat hoop ik en dat zal vast wel eens gaan lukken. Maar voorlopig ben ik hier ook heel blij mee.”

Een blije Yassine met zijn prijs.

Met getalenteerde man naar New York

Naast hen staat zijn trotse vrouw Aleida te glunderen. “Ik ben hier zo blij mee voor mijn lieve en getalenteerde man. Echt geweldig. Waar de reis naar toe gaat? New York, of zo. Dat mag Yassine bepalen, want het is zijn prijs.”

Trots op álle flexwerkers

De Award werd uitgereikt door Ronald Kardol. Een prijs voor Yassine, maar wat betreft de directeur van uitzendbureau Actief Werkt! ook een eerbetoon aan álle flexwerkers in Nederland.

“Wij zijn heel erg trots op al die mensen die voor ons werken. Wij hebben er dagelijks zo’n 6000 voor ons aan de slag en zij zijn ons visitekaartje. Dan heb je er altijd bij die er uitspringen en daar is Yassine er één van.”