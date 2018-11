Gaan zijn leugens erin als zoete koek? Onze Robèrt van Beckhoven in Wie is de Mol

Robèrt uit Oisterwijk is niet de enige Brabander die meedoet aan het succesprogramma van AVROTROS. YouTuber Nikkie de Jager uit Uden zat samen met hem in Colombia, want daar speelt het programma zich af.





(Foto: Youtube)

Zodra een persbericht een einde maakt aan de geruchtenstroom en de deelnemers gewoon bij naam genoemd worden, reageert Robèrt opgelucht.

"Ik heb tegen mijn personeel gezegd dat ik een bakkerij in Suriname aan het opzetten was. Vanuit Colombia heb ik één fotootje gestuurd van een bakkerij met allemaal gekleurde mensen. Blijkbaar vonden ze dat geloofwaardig", lacht hij de spanning weg.

Het nieuws van de deelnemers mag dan openbaar zijn, het brengt gelijk nieuwe problemen met zich mee. Wat kan je als kandidaat wel zeggen en wat niet. Op de vraag of hij de mol is reageert hij met, "ik kan alleen zeggen dat het een geweldige tijd was".

Of de gemoedelijke Brabander wel in staat is tot liegen en bedriegen, laat hij ook in het midden. Iets meer op zijn gemak wil hij wel kwijt dat hij in januari niet van de buis te slaan is. Hij is dan vanaf 5 januari te zien in 'Wie is de Mol', 'Heel Holland Bakt' en de 'CupCakeCup'.