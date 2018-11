Daniëlle van de Donk zit lekker in haar vel: 'Hoop deze lijn door te trekken bij Oranje'

Het gaat goed met Van de Donk. De middenveldster uit Valkenswaard speelt veel bij Arsenal, waar ze sinds 2015 onder contract staat. “Het gaat wel lekker. We doen het als team goed, maar ook individueel zijn mijn statistieken ook goed.” Daarmee doelt Van de Donk op haar zes doelpunten in de eerste zeven competitiewedstrijden. “Ik hoop daarom ook dat ik deze lijn door kan trekken bij Oranje.”

Die goede vorm kan goed van pas komen in het belangrijke tweeluik met Zwitserland om het laatste WK-ticket. De Oranjeleeuwinnen versloegen in de vorige ronde van de play-offs de Deense vrouwen over twee wedstrijden (2-0 winst en 1-2 winst). Zwitserland versloeg juist België om in de finale van de play-offs te komen.

Zwitserse teamgenoot

Van de Donk kent één Zwitserse tegenstander heel goed. Lia Wälti is namelijk haar teamgenoot bij Arsenal en maatje op het middenveld. Nu staat ze tegenover haar. “Het gaat niet over de wedstrijd. Ik dacht eigenlijk dat we geen contact zouden hebben deze dagen. Maar zij vertelde me al in welk dorpje ze zaten en vroeg of er wat te doen was.”

Vrijdagavond zullen de Oranje vrouwen aangemoedigd worden door ruim 20.000 uitzinnige fans. Van de Donk kan het nog steeds niet helemaal geloven dat het vrouwenvoetbal zo leeft in Nederland. “Hier heb ik vroeger van gedroomd. Ik vind het ook echt leuk. Hoe groter de stadions, hoe leuker het is. We zijn met z’n allen heel dankbaar dat het weer is uitverkocht.” Bij haar club Arsenal is het iets anders. Ook daar leeft het vrouwenvoetbal, maar wel in mindere maten. “Daar spelen we voor 2000 man, daar ben ik blij mee. Er is altijd een kleine kern die altijd aan het zingen is. Natuurlijk is het minder, maar het is niet te vergelijken.”

Snelheid

Het allesbeslissende tweeluik met Zwitserland zal volgens Van de Donk geen makkie worden. Er staat namelijk een WK-ticket op het spel. “We kunnen geen steken laten vallen. Maar ik verwacht wel een leuke wedstrijd.” De veelscorende middenveldster weet wel waar de zwakte ligt van de Zwitserse vrouwen. “Ik denk dat wij aanvallend meer snelheid hebben, daardoor kunnen we van de ruimte achter de verdediging gebruik maken.”

Bekijk hieronder het interview met Daniëlle van de Donk.