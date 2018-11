Oma Riet (84) bobbelt met haar billen in de nieuwe clip van Snollebollekes

Het nieuwe nummer van Snollebollekes komt vrijdag uit en het heet Bobbelen. Oma Riet beweegt hierin goed met de heupen en billen. Hoe ze deze glansrol kreeg? Dat begon met de Facebookpagina Oma Riet die kleinzoon Jordy Graat voor haar maakte. Hij vond dat hij iets moest doen met de dansmoves van zijn oma.

"Oma gaat altijd met ons mee naar Spanje", vertelt Jordy die dj en presentator is. "Om twee uur 's nachts stond ze nog te dansen in de discotheek en toen heb ik een filmpje gemaakt en op Facebook gezet. Daar kreeg ik veel reacties op en toen dacht ik: 'ja, zij verdient een eigen Facebookpagina.'."

Op het podium

Op de pagina worden regelmatig foto's van oma Riet met artiesten en video's gepost. Bijvoorbeeld een video waarop ze op het podium gezet is tijdens een van de optredens van Jordy en zijn broer Dominique. "Dat vinden ze leuk", lacht oma Riet. "Kijk, het zit natuurlijk zo: als zij niet in de muziek zaten, dan was ik daar nooit geweest. Ik ga natuurlijk niet naar een feest met vijfduizend van die jongelui, maar omdat Jordy en Dominique daar draaien, wil ik daar graag naar toe."

Op de Facebookpagina gaan Jordy en oma Riet zo nu en dan live en kan het publiek vragen stellen: "Er was iemand die vroeg of ik het leuk zou vinden om in de clip van Snollebollekes te spelen. Ik dacht: 'dat is flauwekul', dus ik zeg: 'ja hoor, dat is goed.' Het bleek geen grap, want Jordy belde me later op dat ik mee moest om te dansen in de clip. Ik moest toen heel even nadenken, maar dacht al snel: 'Wat kan mij het schelen?'."

Bobbelen

Oma Riet wist eerst niet wat bobbelen was, maar daar kwam ze snel genoeg achter, want zo moeilijk is het niet: "Een beetje met de billen heen en weer." Niet voor elke artiest bobbelt oma Riet, maar in de clip van Bizzey zou ze nog wel willen dansen. Het verdere artiestenleven gaat trouwens ook lekker. Met bijna elke Nederlandse artiest staat ze op de foto. Jordy: "Ja, die heeft ze allemaal al gehad en daarna mee gedanst." Oma Riet vult aan: "Ja, gebobbeld dan."