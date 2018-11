Extra boa's door overlast AZC in Maarheeze: 'Zo'n groepje mannen komt bedreigend over'

Volgens de bewoners gaat het om groepjes jonge mannen die zich vervelend gedragen. Winkels in Maarheeze krijgen er bijna dagelijks mee te maken. "Zo'n groepje mannen kan heel bedreigend overkomen", vertelt caissière Ideke Strik. "Netjes hallo zeggen daar zijn ze niet van op de hoogte. Dan komt het opdringerig en heel lomp over bij ons." Volgens de winkeliers is het aantal diefstallen de afgelopen tijd toegenomen. "Daar wordt de sfeer niet gezelliger op."

Bezemdiefstal

Een vrouw die rondloopt in de supermarkt heeft ook een diefstal meegemaakt, maar dan vanuit haar voortuin. "Ik was in de tuin aan het werk, ik liep even naar binnen en toen ik terugkwam was mijn bezem weg." De vrouw zag even verderop een groepje mannen lopen met haar bezem. "Met veel handen-en-voeten-taal heb ik de bezem uiteindelijk teruggekregen. Maar ze keken me aan alsof ze niet snapten wat het probleem was."

"Mensen zijn meer op hun hoede", vertelt een andere vrouw in de winkelstraat. "Dat de burgemeester er nu iets aan doet is toch een teken dat de burgers gehoord worden."

Ahmed uit Egypte woon in het AZC Budel en hoopt op politiek asiel. Tot zijn spijt ziet hij om zich heen medebewoners uit veilige landen die zich misdragen. "Ze verblijven hier en stelen in de supermarkt. En het maakt ze niet uit of ze worden gearresteerd of niet. Ze weten dat ze geen kans hebben op bescherming of een verblijfsvergunning."

Achterstanden wegwerken

Volgens burgemeester Henri de Wijkerslooth heeft de overlast te maken met het personeelstekort bij de immigratiedienst IND, waardoor asielzoekers veel te lang moeten wachten op de start van hun procedure. Wijkerslooth wil dat de staatssecretaris de achterstanden snel wegwerkt, zodat kansloze asielzoekers binnen een paar dagen het land worden uitgezet. Maar in de tussentijd is er dus meer controle in het dorp.