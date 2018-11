'PSV is soms wat te makkelijk', zegt Harrie Timmermans van de supportersvereniging in Frietje Met

Harrie Timmermans komt met regelmaat in cafetaria Het Goudhaantje. Hij werkt al een tijdje in Vlijmen en dit is zijn adresje geworden voor een goede, vette bek. Al zit thuis in Oirschot ook een hele goede frietzaak, zo laat hij weten. "Ik eet een frietje eerst met mijn vingers, tot het een smurrie wordt, en dan gebruik ik pas het vorkje."

Weer opgeknapt

Harrie is alweer wat opgeknapt, maar de reis naar Engeland van afgelopen week met PSV liet wel even wat sporen na. Voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in Londen ging de supportersvereniging namelijk met de bus op en neer. En dan kan de voorzitter natuurlijk niet ontbreken. Ook al slaapt hij dan 24 uur niet.

'Wembley is onze zak'

Maar het was het waard, want ondanks het verlies was de trip naar Londen onvergetelijk voor Harrie. Ruim 4500 supporters van PSV waren afgelopen dinsdag vocaal de baas op Wembley. Waarschijnlijk de natte droom voor elke voorzitter van elke supportersclub.

"Het was een ontzettend gave dag", blikt Harrie Timmermans terug. "Ondanks de nederlaag, die toch een anticlimax was, ben ik erg trots hoe wij daar Wembley in onze zak staken wat betreft de atmosfeer."

Bekijk de video en lees verder.





PSV is soms te makkelijk

De PSV-fans stalen de show in Londen, maar sommigen van hen ondervonden ook problemen. Een aantal supporters zat tussen de Spurs-aanhang en werd het stadion uitgezet. De 10-jarige Guus mocht zelfs Wembley niet in, omdat hij een PSV-shirt droeg. Commotie alom.

"Gerdine Vereijken (van de supportersvereniging) heeft de eerste helft van de eerste helft geprobeerd om mensen te helpen die tegen problemen aanliepen", zegt Timmermans over het gedoe bij Wembley. "Ze probeerde om supporters toch weer naar binnen te krijgen en bij sommigen is dat ook gelukt. Je moet wel blijven knokken voor je fans en PSV is hierin soms een klein beetje te makkelijk. De supporters komen toch wel. Maar het is ook onze rol om iets harder te lopen voor de supporters."

Steun aan Willem II-fans

Als voorzitter van de supportersvereniging volgt Timmermans nauwgezet de ontwikkelingen bij buurman Willem II in Tilburg. Zo'n 150 fans van die club werden afgelopen weekend in Amsterdam door de politie vastgehouden op het centraal station van de hoofdstad. Tegen hun wil in en, volgens de Tilburgse fans, volstrekt onnodig.

"Als echt blijkt dat ze om een onzinnige reden zijn vastgehouden, dan vind ik dat ze alle steun verdienen", laat Timmermans weten. "En die krijgen ze als ze bijvoorbeeld een rechtszaak beginnen. Je kunt zelfs een boom opzetten of het geen wederrechtelijke vrijheidsberoving is geweest."

Allemaal tuig

Timmermans en zijn mede-supporters weten hoe het werkt als ze uit naar Ajax moeten. "In Amsterdam zijn wij nog nooit prettig ontvangen", zo stelt hij. "Een heleboel supporters laten de wedstrijd in Amsterdam dan ook schieten. Ik voel me nooit welkom in Amsterdam door de bejegening van de stewards en de politie aldaar. Dat is ernstig. En op het moment je er iets van zegt, zegt de goegemeente: 'Dat zijn voetbalsupporters, dat is allemaal tuig'.