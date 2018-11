Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De Nachtwacht als decor voor concert van Jacqueline Govaert: 'Redelijk episch' Jacqueline Govaert voor De Nachtwacht in het Rijksmuseum.

TILBURG - Jacqueline Govaert gaat 22 november optreden in het Rijksmuseum in Amsterdam. Als decor is gekozen voor niets minder dan De Nachtwacht van Rembrandt. 'Redelijk episch', omschrijft de voormalige zangeres van de band Krezip het bijzondere concert.

Geschreven door Frits van Otterdijk

Het optreden is een onderdeel van het programma 'Muziek in het Rijksmuseum'. Liefhebbers die die er bij willen zijn, moeten niet te lang treuzelen. Er zijn slechts 300 toegangskaarten beschikbaar voor het concert op de Eregalerij van het Rijksmuseum. De voorverkoop is inmiddels begonnen.

Lees verder onder de afbeelding Met het concert van de Tilburgse wil het Rijksmuseum onderstrepen dat in de eigen collectie maar liefst 500 historische muziekinstrumenten te bewonderen zijn. Ook speelt muziek vaak een symbolische rol in de schilderijen. Reeks concerten

Het optreden van Govaert behoort tot een reeks van klassieke en popconcerten die het Rijksmuseum aanbiedt. Verder kan het publiek rekenen op dance-events, optredens in de museumtuinen, een multimedia-muziektour en concerten met historische muziekinstrumenten. Muziek in het Rijksmuseum is overigens niet nieuw. In 2017 waren er al drukbezochte concerten op zondagmiddag. LEES OOK: Jacqueline Govaert: 'Het is altijd thuiskomen in Brabant'