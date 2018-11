Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Alles in beweging!, het nieuwe thema van de Brabantsedag in 2019 is bekend Een wagen tijdens de Brabantsedag 2018. (foto: Karin Kamp)

HEEZE - Het duurt nog even voordat de Brabanders zich weer kunnen koesteren in de augustuszon. Toch zijn de inwoners van Heeze al begonnen met zomerse voorpret. Donderdagavond werd het thema voor de 62e editie van theaterparade de Brabantsedag bekendgemaakt. Dit keer is gekozen voor ‘Wat beweegt Brabanders?’

Geschreven door Alice van der Plas

Redacteur / Verslaggever

Muziek van K3 en een presentator in korte sportbroek met zweetbandjes. Het lijkt vooral om sport te gaan, op het eerste gezicht. Maar de Brabantsedag zou de Brabantsedag niet zijn, als er niet een diepere betekenis aan ten grondslag lag. ‘Mobiel door de eeuwen heen’

“Door de eeuwen heen waren er tal van aanleidingen en drijfveren die beweging op gang brachten”, lichtte de themacommissie van de Brabantsedag toe tijdens de presentatie. “Waarom zijn mensen mobiel door de eeuwen heen? Waarom willen mensen zich verplaatsen? En waarom is er de wens om vooruit te gaan?” Mobiliteit is van grote invloed geweest op de geschiedenis van Brabant, zo betoogt de themacommissie. Het gaat om bedevaarten, pelgrimstochten, oorlogen, vergrijzing, natuur- en klimaatverschijnselen, handel, toerisme, enzovoorts.



Lees verder onder het filmpje

Automotive en smart mobility

Maar misschien krijgt de Brabantsedag behalve een historisch tintje ook moderne thema’s. “Denk aan de automotive campus, de producten van DAF Trucks of VDL.” Aan de wagenbouwers de schone taak om beweging in hun wagens terug te laten komen. De groepen staken op donderdagavond al meteen de koppen bij elkaar. De definitieve ontwerpen moeten in februari klaar zijn. De 62e Brabantsedag is op zondag 25 augustus.