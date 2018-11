Deel dit artikel:













Warmtenet Roosendaal is duurzaamste van Nederland: 'In 2050 zelf alle energie in stad opwekken' De gemeente Roosendaal viel dinsdagavond in de prijzen met het duurzaamste warmtenet van Nederland. (Foto: Gemeente Roosendaal)

ROOSENDAAL - Het energiebedrijf van de gemeente Roosendaal is uitgeroepen tot duurzaamste warmtenet van Nederland. Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) viel in de prijzen tijdens het Nationaal Warmte Congres 2018 in Nijmegen. "Ik ben enorm blij met de erkenning."

Geschreven door Edwin Vossen

"De prijs is een bevestiging dat we als gemeente de juiste weg zijn ingeslagen", zegt wethouder Toine Theunis van de gemeente Roosendaal. "Niet wachten op de markt, maar zelf een gemeentelijk energiebedrijf oprichten met steun van de provincie.” Verschillende professionals uit de energiesector beoordeelden dinsdagavond hoe warmtenetten in Nederland scoren op het gebied van temperatuur, het fossielaandeel en de potentie voor toekomstige verduurzaming. Het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) kwam dus als beste naar voren. Restwarmte van afvalverbrander

De gemeente Roosendaal wil in 2050 alle energie in de stad zelf opwekken. Om dat voor elkaar te krijgen, werd DER opgericht. Het bedrijf maakt gebruik van de restwarmte van afvalverbrander Suez. Roosendaal is zeker niet de enige gemeente die daarmee bezig is. Gemeente Tilburg wil in 2045 klimaatneutraal zijn en maakt daarbij ook gebruik van een warmtenet. Op het industrieterrein in Moerdijk is al eerder een stoomturbine-generator gebouwd om zelf duurzame elektriciteit op te wekken.