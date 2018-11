Van wie bende gij d'r ene? Willem II'er Rick Zuijderwijk vindt vooral de fans van de club mooi

Rick speelt al van kleins af aan in de jeugd van Willem II. "Dat was wel spannend in het begin", vertelt hij over zijn eerste training. "Je kreeg kleding van Willem II, er waren spelers om ons training te geven en het trainen was ook wel even anders. Maar dat alles bij elkaar maakt het voor mij wel leuk." Na al die jaren geniet hij nog steeds van het voetballen bij Willem II. "Ik vind vooral de fans erg tof. Die staan altijd achter de club bij alle wedstrijden. En je merkt dat Willem II een club is met een rijke geschiedenis. Dat is ook mooi".

WK winnen

De 17-jarige Bredanaar zit nog met zijn neus in de boeken op het VWO, maar hij hoopt gewoon profvoetballer te worden. "Op clubniveau zou ik natuurlijk graag de Champions League winnen maar ik zou misschien nog wel liever het WK winnen."





Kijk de video hieronder en kom nóg meer te weten over Rick.

LEES OOK: Van wie bende gij d'r ene? Brian Bogers wil ooit, net als Jeffrey Herlings, wereldkampioen worden