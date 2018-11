Van wie bende gij d'r ene? Baanwielrenster Hetty van de Wouw wil naar Olympische Spelen in Tokio

De liefde voor het wielrennen begon met een knalgele leenfiets. "Die kregen we van de vereniging waar mijn broer en ik zijn begonnen met wielrennen", vertelt ze over de eerste keer op een fiets. "We kregen er ook een helmpje bij en mochten het gelijk gaan proberen".

Haar broer is ook de reden dat Hetty begon met wielrennen. "Ik was gestopt met turnen en hij wilde graag gaan wielrennen. Omdat ik geen sport had, ging ik mee. En nu staan we hier", lacht ze ze terwijl ze nog eens om zich heen kijkt in de hal in Apeldoorn. De plek waar ze bijna iedere dag te vinden is voor haar trainingen.

Zilveren medaille

Dit jaar maakte Hetty haar debuut op het WK en pakte daar met de teamsprint gelijk een zilveren medaille. "Dat was één van mijn mooiste wedstrijden maar niet de allermooiste. Dat was het EK onder de 23 in 2017". De sprintster werd daar twee keer Europees Kampioen en een keer derde. "Dat was voor mij echt een openbaring dat het er nu gewoon echt in zit".

En dus werkt Hetty keihard om het beste uit zichzelf te halen. Ze hoopt zich uiteindelijk de kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. "Eerst maar eens kwalificeren dat is moeilijk genoeg. Daarna kijken we verder voor het podium".

Kijk de video hieronder om meer te weten te komen over Hetty van de Wouw