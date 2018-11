Zorgverzekeraar CZ uit Tilburg verhoogt premie met meer dan 8 euro per maand

TILBURG - De Tilburgse zorgverzekeraar CZ verhoogt de premie van de basisverzekering met 8,55 per maand. Dat is een stijging van 7,4 procent ten opzichte van vorig jaar.

De maandelijkse premie komt daarmee uit op 124,80 euro per maand. De verzekeraar zegt de stijging onderdrukt te hebben. "Door de inzet van 97 miljoen euro uit de reserves, kan CZ een premie aanbieden die 2,75 euro per maand onder de kostprijs ligt."

Stijging

De stijging komt niet uit de lucht vallen. Al in maart voorspelde het Tilburgse bedrijf een verhoging van de premies. Ook het ministerie van Volksgezondheid voorspelde in september een stijging van een tientje. Dit blijkt dus iets lager uit te vallen.



Eerder deze week meldde Nationale-Nederlanden dat de premie voor de basisverzekering voor volgend jaar met 7,5 procent stijgt tot 128,60 per maand. De premie van Ohra komt uit op 116,30 euro, het maandbedrag stijgt met 7,7 procent. DSW maakte in september als eerste de nieuwe premie bekend. Daar gaat het maandbedrag met 4,50 euro omhoog tot 112 euro.