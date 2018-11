Deel dit artikel:













Vrachtwagen vol met drugsafval aangetroffen op parkeerplaats in Valkenswaard Vrachtwagen vol met drugsafval aangetroffen op parkeerplaats tennisvereniging Valkenswaard (Foto: Rico Vogels)

VALKENSWAARD - Op een parkeerterrein aan de Pastoor Heerkensdreef in Valkenswaard is vrijdagochtend een bus vol met drugsafval gevonden. De politie doet onderzoek naar de eigenaar van de bus. Om welke drugs het gaat, is nog niet duidelijk.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

De bus werd aangetroffen op de parkeerplaats bij Tennisvereniging Valkenswaard. Er komt dampende rook uit het voertuig. De brandweer en politie zijn aanwezig. De politie heeft camerabeelden opgevraagd van beveiligingscamera's bij de parkeerplaats.