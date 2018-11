Slapen in de wereld van Van Gogh: bed & breakfast het Kosterhuisje in Nuenen is af

NUENEN - Slapen in de wereld van Van Gogh. Het kan vanaf volgend jaar in het Kostershuisje in Nuenen. Het rijksmonument uit 1763 is volledig gerestaureerd door Nuenenaar Arjan van de Vondervoort. "Achter elke muur zat een grote verrassing."

Van de Vondervoort werd verliefd op het huisje en kocht het. In een half jaar tijd toverde hij het om in een bed & breakfast.

Het huisje is modern ingericht, maar alle oude elementen zoals de houten balken en de schouw zijn nog aanwezig. Ook staan de muren nog steeds naar buiten en hangen de luiken scheef. “Dat zijn de charmes van het huisje.”

'Kon bijna niet slapen'

Van de Vondervoort heeft er zelf al een nachtje geslapen. "Er heeft al decennia lang niemand meer geslapen, dus dat was heel speciaal. Dan lig je daar en ben je gewoon trots. Ik kon bijna niet slapen want ik was hartstikke blij," glundert hij.

Van Gogh in Nuenen

Het huisje werd gebouwd als Wevershuis. Later ging kosteres Mien van der Burg er wonen. Het pand werd toen omgedoopt tot Kostershuisje. Van 1883 tot 1885 woonde en werkte Vincent van Gogh in Nuenen. Zijn vader was dominee. Van Gogh verbleef daarom in de pastorie bij zijn ouders. De pastorie staat zo'n honderd meter van het Kostershuisje vandaan.

Van Gogh heeft het huisje in die tijd waarschijnlijk dagelijks gepasseerd. Hij heeft in die tijd schetsen gemaakt van een weefgetouw. De kans is groot dat dat het weefgetouw is dat in het huisje stond.

Exclusiviteit

Vanaf januari 2019 kunnen gasten overnachten in het Kostershuisje. Zo'n bijzondere overnachting is niet goedkoop, want Van de Vondervoort wil het exclusief houden. "Het zal uitkomen op zo'n 150 tot 200 euro per nacht. Maar over alles valt natuurlijk te praten. Het huisje is natuurlijk wel een beetje van Nuenen. Dus als er echte Nuenenaren komen, wil ik wel een oogje dichtknijpen."

Wat het project precies gekost heeft, wil Van de Vondervoort niet zeggen. "Het was erg kostbaar, maar dat is het meer dan waard."