Luidruchtige bierdieven slaan klant supermarkt het ziekenhuis in en trappen medewerker in elkaar Archieffoto: Pexels

BREDA - Twee winkeldieven hebben donderdagavond in een supermarkt aan de Bisschopshoeve in Breda een medewerker in elkaar geschopt en een klant het ziekenhuis in geslagen. De politie heeft de verdachten, een 24-jarige man uit Oosterhout en een 54-jarige man uit Breda, aangehouden. Daarbij is pepperspray gebruikt.

Geschreven door Robert te Veele

De twee mannen kwamen rond acht uur de supermarkt binnen. Zij vielen op door hun luidruchtige gedrag. Toen zij ook nog eens een blik bier in de winkel opentrokken, was dat aanleiding voor een personeelslid om hen aan te spreken. Vuistslag

De mannen waren hier niet van gediend. Ze scholden de medewerker uit. Een klant bij de kassa greep in en kreeg vervolgens van een van de mannen een vuistslag in het gezicht. Hierna liepen de mannen met een aantal blikken bier zonder te betalen langs de kassa. Daarbij trapten zij ook nog een personeelslid. Een getuige kon de politie vertellen waar de verdachten een huis binnengingen. Niet veel later werden zij in de woning aangehouden. De 54-jarige verdachte was zo agressief richting de politie dat hij bij zijn aanhouding bespoten werd met pepperspray. Ziekenhuis

De klant die in het gezicht werd geslagen, moest voor de behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis. Het personeelslid werd enkele keren tegen het onderlichaam geschopt, maar had geen medische hulp nodig. De politie heeft meerdere aangiftes opgenomen. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.