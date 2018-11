Bondscoach Ronald Koeman roept vijf PSV'ers en twee Brabanders op, Arnaut Groeneveld ontbreekt

EINDHOVEN - Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekend gemaakt voor de beslissende duels in de Nations League met Frankrijk en Duitsland. Brabanders Virgil van Dijk en Patrick van Aanholt zijn opgeroepen, maar Ossenaar Arnaut Danjuma Groeneveld ontbreekt wegens een blessure. PSV is hofleverancier met vijf afgevaardigden.

Arnaut Danjuma Groeneveld is de enige Brabander die ontbreekt in de selectie in vergelijking met de vorige interlandperiode. De linksbuiten van Club Brugge is na de laatste interland, waarin hij tegen België zijn eerste interlandgoal maakte, geblesseerd teruggekeerd bij zijn club en kwam sindsdien geen minuut meer in actie.

Bredanaar Virgil van Dijk en Bosschenaar Patrick van Aanholt zijn als vanzelfsprekend ook weer van de partij. Het duo behoort al sinds de aanstelling van Koeman tot de vaste kern spelers die altijd wordt opgeroepen. Van Dijk heeft als aanvoerder helemaal een belangrijke rol, terwijl de rol van Van Aanholt zich meer afspeelt op de reservebank.

Revanche

PSV’ers Luuk de Jong, Jeroen Zoet, Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario maken wél weer onderdeel uit van de 24-koppige selectie. Laatstgenoemde zal wellicht extra blij zijn met de uitnodiging van Ronald Koeman, aangezien de middenvelder van de koploper van de eredivisie zelf vond dat hij in zijn debuutwedstrijd voor Oranje niet goed speelde. "Mijn debuut is een felicitatie waard, maar mijn spel niet en daar baal ik van. Ik ben niet tevreden, het liep niet", zo vertelde Rosario toen na afloop.

Nu heeft Rosario dus de kans op revanche. De middenvelder van PSV beleeft dit jaar zijn grote doorbraak. Mark van Bommel stelde hem in alle elf competitiewedstrijden op en ook in de Champions League speelde Rosario tot nu toe alle groepsduels. “Eigenlijk had ik in de zomer al het idee dat dit mijn jaar moest worden”, zo stelde Rosario in gesprek met VI. “Ik heb vorig seizoen in vijftien wedstrijden meestal als invaller meegespeeld, maar ik dacht dat ik meer zou spelen ook. Natuurlijk hadden we met het kampioenschap een goed einde, maar persoonlijk was ik niet helemaal tevreden.”

Goede ontwikkeling

"Die jongen heeft het natuurlijk ook in het gros van de wedstrijden laten zien", zegt PSV-watcher Joost van Erp over de 21-jarige Rosario. "Je ziet ook dat hij in een aantal maanden tijd al veel volwassener is geworden. Het is geheel terecht dat hij er weer bij zit." Volgens Van Erp komt dat vooral door de Europese wedstrijden. "Rosario speelde wellicht alleen thuis tegen Tottenham wat minder, maar de rest van de topwedstrijden in de Champions League hield hij zich prima staande. Daar zal Koeman ook naar kijken."

Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 16 november in De Kuip tegen Frankrijk. Drie dagen later komt Oranje in Gelsenkirchen in actie tegen Duitsland.