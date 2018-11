Bosch Designmuseum komt met eerste Nederlande Cocteau-tentoonstelling

Het Bossche museum heeft al jaren een uitgebreide collectie met sieraden en keramiek. Daarbij zit ook werk van Cocteau. En dat is voor het Bossche museum aanleiding om eens extra groot uit te pakken.



Met het plan voor de Cocteau-expositie probeerde het museum de Museumprijs 2017 (een ton) binnen te halen. Dat lukte niet maar financiële bijdragen van onder andere het Mondriaanfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben dat verlies ruimschoots gecompenseerd.





Keramiek van Jean Cocteau









Zwaard

Elly Stegeman, die de tentoonstelling heeft samengesteld, staat trots naast het zwaard van Cocteau dat zorgvuldig in een vitrine is opgeborgen. Het zwaard komt uit de de Parijse Cartier-collectie en volgens Stegeman is het een van de topstukken van de tentoonstelling. Het is een kostbaar - want versierd met diamanten - maar ook vrolijk stuk; het staat naast een foto van de kunstenaar waarop hij ermee poseert.









Het gevest van het zwaard van Jean Cocteau





Het zwaard is een mooi voorbeeld van Cocteaus kunstenaarsschap. Hij maakte kunst maar presenteerde ook zichzelf regelmatig als kunstwerk. Volgens Stegeman zou Cocteau genoten hebben van de 21e eeuw waar de sociale media het voor veel mensen mogelijk maken in allerlei hoedanigheden op te duiken.

Vooraanstaande familie

Cocteau (1989-1963) maakte als kind al gedichten en tekeningen. Hij kwam uit een rijke en vooraanstaande familie die ook kunst verzamelde. Zijn talenten werden aangemoedigd.



In de loop van zijn leven maakte hij tekeningen, films, keramiek, gedichten, affiches en nog veel meer... er was weinig wat hij niet wilde proberen. In Frankrijk was hij een bekende en gerespecteerde kunstenaar die omging met veel beroemde mensen. Zijn leven lang was hij een goede vriend van Picasso; hij werkte samen met avant-garde componist Erik Satie, modeontwerpster Coco Chanel en zangeres Edith Piaf.













Zelfportret van Cocteau met de Eiffeltoren (bijgesneden om passend te maken voor de site)





Cocteau schreef in 1928 La Voix Humaine, een theatermonoloog waarin een vrouw in een telefoongesprek met haar ex probeert de vergane relatie nieuw leven in te blazen. De Nederlandse actrice Halina Reijn werd beroemd met haar versie van het stuk (in een regie van Ivo van Hove).



Het Bossche muziekfestival November Music en het Designmuseum organiseren speciaal voor de Cocteau-tentoonstelling een nieuwe opvoering van de operaversie van 'La Voix Humaine'.









Belle en het Beest

Een bekende film van Cocteau is 'La Belle en La Bete' (1946). Disney kwam veel later met de tekenfilm 'Belle en het Beest'. Elly Stegeman: "Ik heb met Disney gebeld maar hun archivarissen zeggen dat Disney al met het idee bezig was toen Cocteau met zijn film kwam." Het zou kunnen, Cocteau baseerde zich op zijn film op een ouder volksverhaal. De film van Cocteau wordt door veel critici nog steeds als een mijlpaal in de filmgeschiedenis gezien, ook omdat hij zich weinig aantrok van de wetten van de film.

Voor 'Metamorphosis' haalde Stegeman zo'n tweehonderd kunstwerken uit heel Europa naar Den Bosch. Veel komt er uit de grote verzameling van Brusselaar Ioannis Kontaxopoulos. De verzamelaar is enthousiast over de kans het werk in een Nederlands museum te laten zien. Hij toont graag de kunstenaarsboeken uit zijn collectie, handgemaakte boeken - kunstwerken op zich - die Cocteau met andere kunstenaars maakte. Ze zijn te kwetsbaar om door te bladeren maar het Bosch museum vangt dat op met een videopresentatie.