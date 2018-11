'Het is een aardig eindje rijden', NAC past voorbereiding aan voor belangrijke clash met FC Emmen

BREDA - De selectie van NAC vertrekt vrijdagmiddag al naar Emmen voor de belangrijke wedstrijd tegen de plaatselijke FC op zaterdagavond. Mitchell van der Gaag vond de lange reistijd en de wedstrijd van dusdanig belang om af te wijken van de normale voorbereiding.

NAC gaat op bezoek bij de nummer zestien van de eredivisie die op dit moment twee punten meer heeft dan de ploeg van Mitchell van der Gaag. De oefenmeester is blij met de reactie van zijn spelers, na de overwinning van afgelopen weekend tegen Heracles. “Ik dacht dat ze wellicht te blij zouden zijn, maar we hebben een hele goede trainingsweek achter de rug."

NAC-speler Mounir El Allouchi denkt dat het beter is dat de ploeg al een dag eerder afreist naar het oosten. "Als je morgen pas gaat reizen, dan kom je met vermoeide benen daar aan. Zo'n reis heeft toch wel een impact op je lichaam." De 250 kilometer durende reis was voor Van der Gaag een van de redenen om al op vrijdag te vertrekken. Het is een aardig eindje rijden, vandaar dat we een dag eerder gaan. We hebben alles overwogen en zagen dit als beste oplossing.

Pas één overwinning

NAC speelde in de historie al dertien keer in en tegen Emmen, maar wist pas één keer de volle buit mee terug nemen naar Breda. Die statistiek zegt Mitchell van der Gaag niet veel. "Ik kan daar niet veel mee. Statistieken winnen ook geen wedstrijd. Het geeft wel aan hoe moeilijk het is om daar te winnen, maar dat hebben andere ploegen ook." El Allouchi speelde de laatste twee duels met FC Emmen ook al voor NAC en realiseert zich dat het daar nooit makkelijk is. "Het is een lastige ploeg om tegen te spelen. Ze zijn fysiek en voetballend gezien sterk. Maar wij zitten nu in een goede flow. Vorige week was wellicht niet onze beste wedstrijd, maar die winnen we wel."

Volgens Van der Gaag is FC Emmen een sterk collectief. Maar als er wordt gekeken naar de zwakke punten van de nummer zestien van de eredivisie, dan blijkt vooral dat de 18-jarige doelman van FC Emmen niet in blakende vorm verkeerd. "We laten wel beelden zien, maar de keeper is niet het probleem van FC Emmen. Hij doet het gewoon goed in zijn eerste jaar."

Lappenmand

Bij NAC ontbreken de nodige namen voor het treffen met FC Emmen. Mitchell van der Gaag kon al langer geen beroep doen op Pele van Anholt, Gervane Kastaneer, Paolo Fernandes en Karol Mets. Afgelopen week kwamen daar ook nog Luka Ilic en Anouar Kali bij.