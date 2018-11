Maxi Romero eindelijk weer in wedstrijdselectie PSV: 'Dit is voor hem de volgende stap'

"Dit is de volgende stap voor hem", zegt Van Bommel over de Argentijnse spits die in januari overkwam voor ruim tien miljoen euro en tot op heden pas tien minuten in actie kwam voor PSV in de eredivisie. Romero speelde afgelopen maandag voor de tweede keer op rij sinds zijn blessure een hele wedstrijd. Hij stond tijdens Jong PSV - FC Den Bosch 90 minuten binnen de lijnen en lijkt klaar voor speelminuten in PSV 1.

Maxi Romero zit bij de wedstrijdselectie van PSV (foto: VI Images).

Doodzonde

Van Bommel blikte op het perspraatje ook nog terug op de 2-1 nederlaag tegen Tottenham Hotspur. “Er stond een team dat ten koste van alles een tegengoal wilde verhinderen. Dat is mooi om te zien. Dat het twee keer misgaat is echt doodzonde.” Vooral de PSV-fans kregen na afloop veel lof over de manier waarop ze de ploeg hadden gesteund in Wembley. Ook Van Bommel merkte dat en is blij met de steun van de supporters, die ook komende zaterdag de ploeg opnieuw steunen aangezien het uitvak wederom is uitverkocht.

De opstelling van PSV kan iedere week al ingevuld worden. Van Bommel begon al acht van de elf competitiewedstrijden met dezelfde elf, maar volgens de hoofdtrainer twijfelt hij wel degelijk over zijn basiself. “Echt over alles moet je heel goed nadenken. Wij spreken graag over het team, niet over de nummers. Een interne concurrentie moet je hebben, anders houdt het elftal het niet vol. Maar we winnen elf keer. Dan kun je je ook afvragen waarom je moet wisselen.”