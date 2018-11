Twee gewonden bij botsing tussen brommobiel en auto in Sprundel

SPRUNDEL - Bij een botsing tussen een auto en een brommobiel in Sprundel zijn vrijdagmiddag twee personen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond een uur op een rotonde. De bestuurder van de brommobiel kwam vast te zitten in het wrak en is door de brandweer bevrijd. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto raakte volgens de politie lichtgewond.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie kwamen er meerdere ambulances en brandweerwagens ter plaatse. Ook is een traumahelikopter geland om eerste hulp te verlenen. Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog niet bekend. De weg werd tijdelijk afgesloten.