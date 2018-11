Weer twee Eindhovense studenten besmet met bofvirus

EINDHOVEN - Opnieuw zijn er twee studenten besmet geraakt met het bofvirus in Eindhoven. Twee weken geleden waren dat er al zes. De bof is een besmettelijke ziekte, waarbij de speekselklier bij het oor ontstoken raakt.

Nederlandse studenten zijn vrijwel allemaal ingeënt tegen de ziekte, maar of de vele buitenlandse studenten aan bijvoorbeeld de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) dat ook zijn, is niet duidelijk. De GGD wil dat zij zich melden, zodat ze eventueel alsnog ingeënt kunnen worden.



Besmetting door hoesten en niezen

Mensen kunnen elkaar besmetten met het bofvirus door te hoesten en te niezen. Deze week zijn er twee meldingen geweest bij de GGD van studenten die in Eindhoven het virus op hebben gelopen. Volgens een woordvoerder van de GGD is er ook nog sprake van een derde melding, maar die persoon moet nog worden getest.

Niet ingeënt

In Eindhoven is er een groot aantal buitenlandse studenten, dat de kans op verspreiding vergroot. Nederlandse kinderen worden namelijk, wanneer er door de ouders voor vaccinatie wordt gekozen, standaard ingeënt tegen de bof. Er lopen maar liefst 1500 buitenlandse studenten rond op de TU/e met zo'n negentig verschillende nationaliteiten. Daarvan weet de school niet of ze gevaccineerd zijn.

Jo van Ham van de Technische Universiteit Eindhoven zei al eerder tegen Omroep Brabant: "Studenten moeten weten dat dit er is en dat ze zich moeten melden. Dat kan bij docenten, studiebegeleiders, bij de huisarts of de GGD. Dan kunnen zij alsnog een inenting krijgen."



Niet verplicht

De universiteit verplicht de studenten vervolgens niet om zich ook in te laten enten: “Dat is een keuze die bij de studenten zelf ligt."