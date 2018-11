Werkgroep MH17 vraagt president Trump om hulp: 'Help ons de waarheid boven tafel te krijgen'

ROOSENDAAL - Werkgroep MH17, met daarin de nabestaanden van de slachtoffers van vliegramp MH17, heeft in een brief president Trump om hulp gevraagd. De Amerikaanse president heeft dit weekend een ontmoeting met de Russchische president Poetin op de planning staan. Met de brief hopen de nabestaanden dat Trump MH17 bespreekbaar maakt en het zo uit de doofpot trekt. "We hebben het recht om te weten wat er is gebeurd."

In de brief wordt een parallel getrokken tussen MH17 en de in Instanboel vermoorde journalist Jamal Khashoggi. Volgens de werkgroep heeft Rusland de moord op de journalist meteen in de doofpot gestopt, net zoals dat gebeurde bij vlucht MH17. "Na de moord op Khashoggi reageerde de wereld geschokt, vroeg het om de waarheid en accepteerde het geen enkele vorm van cover-up. We hopen dat u het met ons eens bent, dat wanneer een moord op één persoon dit oproept, er bij 298 mensen zeker sprake van zou moeten zijn", zo valt in de brief aan Trump te lezen.

Uit de doofpot

"We hopen dat er eindelijk antwoord komt op de vraag wat er gebeurd is", zegt Jeanne Hornikx. Jeanne verloor haar dochter Astrid en schoonzoon Bart door de ramp met het MH17 vliegtuig. "Niemand heeft tot nu toe ook maar iets ontkend of bevestigd over de ramp. Als nabestaande hebben we recht op een antwoord. Hopelijk kan Trump ons helpen en dit met Poetin bespreekbaar maken."

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, weet Jeanne niet. "We hebben de brief meegegeven aan de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij gaat hem aan Trump geven. Of Trump hem daadwerkelijk gaat lezen en het er met Poetin over gaat hebben, weten we natuurlijk niet. Maar Trump veroordeelde openlijk de moord op journalist Khashoggi, dus hopelijk doet hij hierbij hetzelfde. Niet geschoten is altijd mis."

Herinneringsbankje

Werkgroep MH17 heeft al eerder actie ondernomen om de waarheid rondom de ramp boven water te krijgen. Zo plaatsen zij een bankje voor de Russische ambassade met daarop een boodschap aan Rusland: "Neem verantwoordelijkheid en wees transparant." Daarnaast plaatse de werkgroep, afgelopen zomer, 298 lege stoelen toen Rusland haar onafhankelijkheid vierde. De boodschap van de actievoerders aan president Poetin luidde: "298 mensen, 80 van hen zijn voor altijd kinderen, hebben vandaag niets te vieren. Hun stoelen blijven leeg. Zij die hun lot bezegelden, zwijgen en kijken weg."

Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17, onderweg naar Kuala Lumpur, uit de lucht geschoten. Hoewel de verdenking is dat de Russen het vliegtuig uit de lucht schoten, is dit nooit bevestigd. Nederland en Australië houden allebei Rusland verantwoordelijk voor de ramp.