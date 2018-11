Deel dit artikel:













Jong PSV scoort erop los in Waalwijk, FC Den Bosch leidt tegen FC Twente [LIVE]

EINDHOVEN - Alle zes Brabantse clubs zijn om 20.00 uur begonnen aan hun duels in de dertiende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. Via dit bericht houden we je op de hoogte van de tussenstanden.

Geschreven door Ramon Min

TUSSENSTANDEN: Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 1-0

28. Mitchell Paulissen 1-0 RKC Waalwijk - Jong PSV 1-4

5. Cody Gakpo 0-1

15. Dylan Seys 1-1

17. Joël Piroe 1-2

31. Joël Piroe (pen) 1-3

39. Cody Gakpo 1-4 FC Den Bosch - FC Twente 2-1

19. Stefano Beltrame 1-0

24. Stefan Velkov 2-0

32. Tom Boere 2-1 Jong AZ - TOP Oss 1-2

24. Ferdy Druijf 1-0

31. Bryan Smeets 1-1

39. Huseyin Dogan 1-2 FC Eindhoven - Telstar 1-2

10. Jasper van Heertum 0-1

20. Alvin Daniels 1-1

24. Rode kaart: Elton Kabangu (FC Eindhoven)

45. Jasper van Heertum 1-2



VOORAF: Statistieken en opstellingen • Helmond Sport bleef in zijn eerste twaalf competitiewedstrijden van het seizoen zonder winst (zes gelijke spelen, zes nederlagen) en is als enige club nog zonder zege in de Keuken Kampioen Divisie. • Indien de Helmonders ook niet winnen van Roda JC, dan evenaren ze het negatieve clubrecord dat onder coach Gerald Vanenburg tot stand kwam in het seizoen 2006/07: toen vijf gelijke spelen en acht nederlagen na de eerste dertien speelronden.



• FC Den Bosch heeft de wind mee in de Keuken Kampioen Divisie: de ploeg van trainer Wil Boessen won zijn laatste zes wedstrijden. Geen enkele andere club haalde zoveel punten uit zijn laatste zes duels als de Bosschenaren.



• FC Eindhoven is samen met Helmond Sport als enige nog zonder thuiszege dit seizoen: de ploeg van trainer David Nascimento verloor de eerste drie thuisoptredens en speelde daarna twee keer gelijk.



• Jong PSV is sinds de 2-1 zege op Ajax van 15 oktober zonder winst in de Keuken Kampioen Divisie: de Eindhovenaren speelden gelijk tegen MVV (2-2) en FC Dordrevcht (2-2) en verloren afgelopen maandag van FC Den Bosch (0-1).



• RKC is bezig aan een zwakke reeks in de eerste divisie. De Waalwijkers wonnen maar één van hun laatste tien competitiewedstrijden (3-2 thuis tegen Jong FC Utrecht).



• Met slechts twee nederlagen in de laatste negen speelronden is TOP Oss bezig aan een sterke fase in het seizoen. • Opvallend: de Ossenaren wonnen dit seizoen al hun duels waarin aanvaller Huseyin Dogan tot scoren kwam. Dat gebeurde achtereenvolgens tegen Jong PSV (4-1), FC Twente (1-2), Jong FC Utrecht (2-1), NEC (1-5) en FC Eindhoven (2-0).