'Gaat de dokter me beter maken?' Artsen gaan jonge Q-koortspatiëntjes onderzoeken

Ook Emma zelf reageerde verheugd. Haar moeder: "Ze zei: gaat die dokter naar me kijken en me misschien beter maken. Ik zei: dat hopen we."

Het nieuws vanuit Utrecht volgt op nieuws dat de provincie Brabant een ton beschikbaar stelt voor Q-koortsonderzoek. Q-koorts brak in 2007 uit bij een geitenboerderij in Herpen. Naar schatting zijn 45.000 mensen besmet geraakt door de bacterie die Q-koorts veroorzaakt. Een aantal besmette personen ontwikkelde chronische Q-koorts, die ook later problemen kan opleveren.

Toekomst voor Q-koortspatiëntjes

Moeder van der Pluijm vertelt: "Ze gaan de kinderen monitoren. En daar kan dan een 5-jarig onderzoek aan gekoppeld worden om te kijken of er medicijnen zijn en of er een behandeling mogelijk is, zodat er toekomst is voor kinderen met Q-koorts."

Ouders van kinderen met chronische vermoeidheidsklachten hebben zelf de artsen van het ziekenhuis in Utrecht benaderd. Deze hebben aangegeven de kinderen eerst te willen zien en onderzoeken om te bekijken of Q-koorts de oorzaak van hun klachten kan zijn. Als dat zo is, kan er bij voldoende financiële middelen een veel langer en uitgebreid onderzoek volgen.

Lange weg te gaan

Stichting Q- support is steun- en adviespunt en vraagbaak voor alle professionals die een rol spelen bij het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. Alfons Olde Loohuis is medisch adviseur van de stichting. Hij reageert genuanceerd op het nieuws uit Utrecht: "Dit is een heel mooi begin, maar we zijn er dan nog niet. Om goed wetenschappelijk onderzoek te doen, is nog veel geld nodig. Dan moet je toch denken aan nog eens vierhonderdduizend euro. Over kinderen met Q-koorts is nog erg weinig bekend. Lang is zelfs aangenomen dat kinderen geen langdurige klachten over konden houden aan een besmetting met Q-koorts. Verder onderzoek is dus beslist nodig."

Beluister het radiogesprek met moeder Angela van der Pluijm en lees verder





Een woordvoerder van het UMC bevestigt dat inderdaad veel geld nodig is voor vervolgonderzoek. Angela van der Pluijm uit Hank is een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor onderzoek naar jonge Q-koorts patiënten. De teller daarvan staat op ruim 3.000 euro. Hoe de benodigde tonnen bij elkaar gebracht moeten worden, is niet duidelijk.

