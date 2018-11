Kantoor van Philips Pensioenfonds omgebouwd tot woonlocatie, mét sportschool, restaurant en sauna

Aan alles is gedacht in het gloednieuwe pand, dat omgedoopt is in The Wall. Behalve comfortabele lofts zijn er door het pand verspreid de nodige extra faciliteiten. Er zijn twee dakterrassen, er is een sauna, er is een sportschool, een yogaruimte en een restaurant. "Deze ruimtes zorgen voor veel gezelligheid. Het restaurant is een soort gemeenschappelijke huiskamer", zegt Ruud Joosten, van Bakkers Hommen Waerdevast, dat het pand bedacht en exploiteert. De bewoners zijn voornamelijk expats die werken in de regio.

560 woningen

The Wall is niet de enige plek ik Eindhoven waar een bedrijfspand of fabriek is getransformeerd tot woonruimte. Vorig jaar werden er in Eindhoven maar liefst 560 woningen op deze manier gecreëerd. Daarmee staat Eindhoven op de derde plaats op de landelijke lijst met steden die op deze manier nieuwe woningen maken. Amsterdam en Den Haag voeren de lijst aan. In Eindhoven is ruim een kwart van alle nieuwe woningen van vorig jaar gevestigd in een oud fabrieks- of bedrijfspand. Die trend is nog gaande. "We zijn nu ook nog met panden bezig", weet Joosten.





Voormalige functie

De kamers zijn ook duidelijk ingericht voor mensen die er voor korte tijd wonen. Ze zijn geheel gemeubileerd. "Zelfs het bestek ligt er al", vertelt Joosten over het concept. Allerlei details wijzen nog naar de voormalige functie van het pand. Behalve een steen van Philips bij de entree zijn leidingen zichtbaar aan de plafonds in de gangen om de fabriekssfeer te behouden. "De plafonds zijn intact gehouden, ze zijn alleen zwart gespoten", zegt Joosten erover.

In onderstaande video krijg je een rondkijkje in een van de huizen.