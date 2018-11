Willem II wil na acht duels zonder zege eindelijk weer eens winnen [LIVE]

ZWOLLE - Willem II is om 20.00 uur begonnen aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Volg hier de belangrijkste wapenfeiten tijdens het openingsduel van de speelronde in de Eredivisie

TUSSENSTAND:

PEC Zwolle - Willem II 0-1





10. De beginfase in Zwolle was voor de thuisploeg, dat een aantal keer dreigend was voor het doel van Timon Wellenreuther. Maar bij de eerste keer dat Willem II de aanval zoekt is het raak. Na een voorzet van Diego Palacios kopt Damil Dankerlui, spelend als rechtsbuiten, raak voor de bezoekers.

8. De eerste kans voor Willem II levert meteen een doelpunt op: Damil Dankerlui zorgt voor de 0-1.









8. DOELPUNT WILLEM II!

1. De bal rolt in Zwolle.





VOORAF: Statistieken en opstellingen

• Dit is een duel tussen de nummers dertien (PEC) en veertien (Willem II) van de ranglijst.

• Willem II is in de Eredivisie al acht wedstrijden op rij zonder winst: vier nederlagen en vier gelijke spelen.

• De laatste competitiezege dateert van 26 augustus, toen de Tilburgers Heracles Almelo met 5-0 klopten.

• Willem II won maar drie van zijn laatste achttien uitwedstrijden in de Eredivisie. Eén van die zeges betrof het uitduel met PEC Zwolle, dat op 29 april van dit jaar in 0-1 eindigde door een doelpunt van Ismail Azzaoui.

• Willem II maakte in zijn laatste zes uitduels met PEC Zwolle slechts twee doelpunten en kwam in vier van die zes duels niet tot scoren.

• Willem II stond in de Eredivisie veertien keer eerder in Zwolle tegenover PEC. Zes keer won de thuisploeg, tegen vier gelijke spelen en vier overwinningen van de Tricolores.