Katsjing!! 100.000 euro openstaande boetes en schulden opgehaald bij grote verkeerscontrole Rijen

RIJEN - Bij een grote verkeerscontrole op de wegen rondom Rijen is donderdag een ton opgehaald aan openstaande boetes en belastingschulden. De controle duurde een groot deel van de dag.

De politie hield de actie samen met de Belastingdienst, de gemeente en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Pillen en belediging

Een woordvoerder van de politie laat weten dat in totaal achttien voertuigen in beslag werden genomen en dat er 36 bekeuringen werden uitgedeeld. Twee mensen werden aangehouden. Eén van hen had teveel gedronken en beledigde een ambtenaar. Onduidelijk is voor welke van de betrokken instanties die ambtenaar werkt. De andere aangehouden persoon had zes XTC-pillen bij zich.