Werkstraf geëist voor chauffeur die vrouw doodreed in Berkel-Enschot

BREDA - Tegen de chauffeur van een bestelbus die vorig jaar november een ongeluk veroorzaakte op de Bosscheweg in Berkel-Enschot is een werkstraf van 150 uur en een jaar voorwaardelijke rijontzegging geëist.

De chauffeur reed te hard en keek tijdens het rijden in zijn werkmap. Daardoor botste hij tegen een stilstaande auto waarin twee vrouwen zaten. Beide vrouwen raakten zwaargewond. Een van de inzittenden, een 90-jarige vrouw, overleed later aan de gevolgen van het ongeluk.

Tijdens de zitting vertelde de chauffeur dat hij was afgeleid. Ook betuigde hij spijt tijdens de zitting. Een slachtoffer las een verklaring voor, waarin ze vertelde dat ze niet wilde dat de chauffeur zijn rijbewijs kwijt zou raken omdat hij zzp'er is en het zijn broodwinning is. De officier van justitie hield daar rekening mee in zijn eis.