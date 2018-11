Oranjeleeuwinnen hebben WK-ticket voor het grijpen na zege op Zwitserland

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman, met de Brabantse meiden Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Kika van Es in de basis, zegevierde in de uitverkochte Galgenwaard met 3-0.

Grote stap

Met die uitslag zette de regerend Europees kampioen een grote stap richting de mondiale eindronde van volgend jaar in Frankrijk. Bij de return dinsdag in Schaffhausen kan Oranje zich voor de tweede keer op rij plaatsen voor het WK.

Blessure Groenen

Sherida Spitse opende kort na rust de score in Utrecht uit een vrije trap. Lieke Martens tekende twintig minuten voor tijd voor de tweede treffer en Vivianne Miedema schoot de 3-0 binnen, na een sterke actie van invalster Lineth Beerensteyn.

Groenen viel in de tweede helft uit met een enkelblessure. Het is onduidelijk of zij op tijd is hersteld voor de return tegen Zwitserland.





