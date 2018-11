Deel dit artikel:













Vrijspraak voor 19-jarige jongen uit Den Bosch voor bewust inrijden op motoragent Een agent op een motor is aangereden. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - Een 19-jarige jongen uit Den Bosch die vorig jaar november tijdens een achtervolging een motoragent aanreed, is vrijgesproken door de rechtbank in Den Bosch. De rechtbank achtte niet bewezen dat hij op het moment van de aanrijding achter het stuur van de auto zat. Tegen de jongen was dertig maanden celstraf geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, en een rijontzegging van drie jaar.

Geschreven door Corné Verschuren



De achtervolging vond plaats op 3 november 2017 in de buurt van de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch. Agenten zagen rond vier uur een auto met drie inzittenden met hoge snelheid passeren. Agenten zetten daarop de achtervolging in. Bij die achtervolging werd de motoragent aangereden. De inzittenden gingen daarop er te voet vandoor. LEES OOK: Politie schiet bij achtervolging in Den Bosch, verdachten slaan op de vlucht Een agent loste nog een waarschuwingsschot, maar het trio vluchtte verder. De drie verdachten, de 19-jarige jongen en twee minderjarigen zijn enkele weken later aangehouden. LEES OOK: Politie houdt drie jongens aan die op agent inreden In de auto vond de politie destijds gestolen auto-onderdelen. Daarvoor kreeg de jongen wel een werkstraf van 150 uur.