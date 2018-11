Deel dit artikel:













Gewapende overval op lunchroom Het Smikkelhuukske in Aarle-Rixtel. ‘Onderneem geen actie’ Foto: Danny van Schijndel

AARLE-RIXTEL - Twee jonge mannen hebben vrijdagavond kort na halftien de eigenaar van lunchroom Het Smikkelhuukske in de Kerkstraat in Aarle-Rixtel overvallen. De overvallers bedreigden de eigenaar met een (nep)vuurwapen. De eigenaar kon de overvallers beletten om verder de zaak in te komen. Daarbij kreeg hij wel een klap, maar zijn verwondingen lijken mee te vallen. Het duo is er zonder buit vandoor gegaan.

Geschreven door Corné Verschuren

Burgernet meldt dat het gaat om twee negroïde mannen. Beide mannen droegen donkere kleding met een capuchon. Agenten zoeken in de omgeving van de lunchroom naar de daders. De politie roept op om bij het zien van de daders geen actie te ondernemen maar 112 te bellen.