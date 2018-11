Bijna-Baantjes helpt jongeren met een beperking aan een bijbaantje

Arine van Neutegem heeft een zoon met een beperking en die wilde net zoals zijn broer gewoon werken. "Toen heb ik wel een beetje een dilemma gehad. Ga ik nu zeggen dat het niet kan omdat hij een beperking heeft? We zijn eigenlijk niet gewend dat jongeren met een beperking na school ook een bijbaantje willen. Maar uiteindelijk ben ik gaan kijken of het wel lukte. En zo is het begonnen."





Dolblij

Ondertussen heeft de stichting al zo'n 30 jongeren aan het werk geholpen. Een van hen is Kim Theunissen (17). Ze is dolblij met haar baantje in een supermarkt in Empel. "Ik kon geen baantje krijgen omdat ik een handicap heb." Ondertussen werkt ze al anderhalf jaar in de supermarkt. "Eerst was ik alleen aan het spiegelen, maar nu mag ik ook vakken vullen."

Voor supermarkt eigenaresse Ursula Paans is Kim een echte aanwinst. "Je kan een bijdrage leveren en het verrijkt jezelf en je medewerkers. Ze wordt opgenomen in de groep en ze wordt overal bij uitgenodigd. Kim wordt eigenlijk gewaardeerd door iedereen."





De stichting is genomineerd voor een INC award. Dat zijn de prijzen voor organisaties die mensen met een verstandelijke beperking omarmen. De uitreiking is 13 november in Noordwijk. Van Neutegem: 'Wij zijn er heel blij mee! Wij hopen dat bijna-baantjes straks in de Dikke Van Dale komt te staan en dat het zo gewoon is dat iedereen denkt: ja natuurlijk! Waarom zouden zij geen bijbaantje mogen?"