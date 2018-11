'Billenknijpen' is nieuw voor Fran Sol: 'Er was wel bepaalde angst, daar kan ik niet over liegen'

ZWOLLE - Goed was het niet altijd, spannend wel. Willem II pakte vrijdagavond drie punten op bezoek bij PEC Zwolle. Het overleefde zeven minuten blessuretijd. Billenknijpen was het voor spelers en fans, maar de 2-3 stond ook na het laatste fluitsignaal op het scorebord.

De muziek stond hard in de kleedkamer, heel hard. “Na zo’n gevecht op het veld mag je wel even ontspannen”, zei Fran Sol met een glimlach. “Het was acht wedstrijden geleden dat we hadden gewonnen in de competitie. Het was heel erg nodig. Het is een geweldige overwinning voor ons allemaal.”

Dat het niet met hoogstaand voetbal was maakt voor Sol nu niet uit. “Vandaag was drie punten pakken gewoon het belangrijkste. Het maakte niet uit hoe. De wedstrijden die komen zullen we qua voetbal beter zijn, maar we realiseren ons dat resultaten het belangrijkste zijn. Later kunnen we aan mooi voetbal denken.”

Genieten

Trainer Adrie Koster balde twee vuisten toen hij de catacomben in kwam lopen, de opluchting was groot. “Ja, dat is logisch. Twee concurrenten, Zwolle stond een puntje voor op ons. Dan kun je maar één ding doen. Proberen hier te winnen.”

De oefenmeester nam even zijn moment in de kleedkamer. Toen alle spelers eenmaal binnen waren ging het los, met de harde muziek. Of Koster dan ook los gaat? "Nee, dat niet. Maar ik kan er wel van genieten."

Billenknijpen

Voor supporters was de spanning groot, ouderwets billenknijpen. Fran Sol kende dat woord niet, maar snapt het gevoel wel. Hij was er zelf ook niet gerust op.

"Er is altijd een bepaalde angst, daar kan ik niet over liegen. Je denkt, het kan fout gaan. We hebben het gevoel van een voorsprong al een keer gehad, toen werd het tegen Fortuna Sittard nog 4-4. We hebben geleerd van die wedstrijd. Nu hebben we ervoor kunnen zorgen dat ze de 3-3 niet hebben gemaakt.”