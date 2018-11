Deel dit artikel:













Auto vliegt uit de bocht, slaat over de kop en belandt rechtop tegen een boom in Geldrop De auto eindigde tegen een boom. Foto: Dave Hendriks)

GELDROP - Een auto is vrijdagnacht uit de bocht gevlogen, over de kop geslagen en rechtop tegen boom tot stilstand gekomen in Geldrop. Het ongeluk gebeurde op de Gijzenrooiseweg.

Geschreven door Peter de Bekker

Waardoor de bestuurder de bocht miste, is niet duidelijk. De auto kwam in een sloot terecht en begon volgens ooggetuigen daarna te tollen. De bestuurder was gewond aan zijn hoofd, maar hij kon zelf uit zijn auto komen. Onder invloed

Hij is voor verdere medische behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Onderzocht wordt of de man onder invloed reed.