TOKIO - Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft de 50 meter vlinderslag gewonnen bij de wereldbeker korte baan in Tokio.

In een tijd van 24,51 was de zwemster van PSV in Eindhoven de snelste. Vrijdag werd Kromowidjojo nog twee keer tweede.

Een andere Nederlander, Femke Heemskerk, werd eerste op de 200 meter vrije slag.