Ranomi Kromowidjojo sneller dan wereldrecordhoudster Sarah Sjöström

TOKIO - Ranomi Kromowidjojo heeft een tweede slag geslagen tijdens de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Tokio. De Eindhovense schreef eerst de 50 meter vlinderslag op haar naam en ze won daarna de 100 meter vrijeslag. Belangrijker dan deze winst was wellicht het feit dat ze haar rivale Sarah Sjöström voorbleef.

'Kromo' won het nummer in 51, 26 seconden Ze werd op de voet gevolgd door landgenote Femke Heemskerk (51,38). Sjöström werd 'slechts' derde. De Zweedse wereldrecordhoudster had voor de 100 meter 51,42 nodig.



Nog drie ereplaatsen voor 'Kromo'

Een dag eerder was Heemskerk op de 200 meter al te snel voor de Scandinavische kwelgeest.



Kromowidjojo behaalde die dag een overwinning op de 50 meter vlinderslag en wel in een tijd van 24,51 seconden. Dat betekende een persoonlijk record voor de zwemster van PSV Eindhoven, die vrijdag niet verder was gekomen dan twee tweede plaatsen.