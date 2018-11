Tientallen kilo’s mortierbommen gevonden op slaapkamer in Mierlo: 'Levensgevaarlijk!'

MIERLO - Op een slaapkamer van een huis in Mierlo zijn vrijdagmiddag drie dozen met mortierbommen gevonden. Het gaat om ongeveer 55 kilo. De dozen stonden op de slaapkamer van een 23-jarige man. De politie typeert het als illegaal, 'levensgevaarlijk vuurwerk van het zwaarste soort'.

De vader van de verdachte was niet op de hoogte dat zijn zoon dit soort vuurwerk op zijn slaapkamer had opgeslagen. De 23-jarige man was niet thuis en wordt op een later moment verhoord.

Een specialistisch bedrijf heeft het illegale vuurwerk afgevoerd voor nader onderzoek.