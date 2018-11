Balcontrole, kastkennis en opperste concentratie: dit is het NK flipperen

De Brabander Bart Volman maakt zich op om de strijd aan te gaan met zijn vele concurrenten bij het kampioenschap. "Ik hoop morgen de finale te halen", zegt hij. "Maar ik organiseer het ook, dus het is nog even afwachten hoe het zit met de energie." Aan een ideale wedstrijdvoorbereiding komt hij niet toe vanwege de drukte rondom de organisatie. "Idealiter zou ik vroeg naar bed gaan, goed eten en uitgerust zijn."

Belgisch Nederlands kampioen

Toch ziet hij het als voordeel dat het een thuiswedstrijd is. "Ik heb alle apparaten getest en weet dus goed hoe ze werken. Dat helpt bij de balcontrole." Ook Winfred de Ruijter van de Nederlandse Flipper Vereniging is blij met de organisatie. "Over twee dagen hebben we een nieuwe kampioen." De Nederlands Kampioen hoeft niet eens uit Nederland te komen. Het is een open kampioenschap, dus ook internationale flipperaars mogen zich inschrijven. "Er is ook al wel eens een Belgische of Zweedse Nederlands kampioen geweest", zegt De Ruyter.

Regels

Bij het flipperen zijn grofweg drie dingen belangrijk. "Wil je echt een wedstrijd winnen moet je een goede kastkennis hebben, je moet je goed kunnen concentreren en je moet een beetje balgevoel in je hebben", zegt De Ruijter. "Degene die deze zaken het best weet te combineren heeft goede kans om te winnen." Volman voegt daar nog aan toe: "die balcontrole is vooral belangrijk. Je moet de bal vooral niet via de buitenste lijn van de kast verliezen. Soms is het nodig om dat met een klein duwtje tegen de kast te voorkomen. Zolang je daarvan maar de regels kent."