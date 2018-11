Luikse relschoppers persona non grata in Den Bosch, zes zitten er nog vast

Hij was erbij, vrijdagavond in De Vliert. In verband met de heropening van de Oosttribune en om de wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Twente te volgen. Het had een feestelijke avond moeten worden. "Dat was het ook!", reageerde Mikkers zaterdagavond. "De sfeer was geweldig. Dankzij het feest rondom de Oosttribune en omdat we met 2-1 wonnen. Maar ja, ik heb helaas wel twee wedstrijden tegelijkertijd moeten volgen. Want terwijl het ín het stadion helemaal goed ging, ging het daarbuiten helemaal fout."

Sfeer buiten stadion grimmig

De sfeer buiten het stadion was bepaald grimmig, zo bevestigde de burgemeester. "Het ging om een groep van zeker vijftig mensen. De politie moest echt in actie komen om de boel onder controle te houden. Dat is gelukt." Er waren onder anderen vijftig supporters van de Belgische voetbalclub Standard Luik bij betrokken.

De Mobiele Eenheid (ME) wist de bus met de deze raddraaiers aan het eind van de avond in te sluiten en richting politiebureau te dirigeren. Daar is iedereen één voor één gecontroleerd en gefouilleerd. In totaal werden acht mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Zo zouden ze vuurwerk naar de politie hebben gegooid en vernielingen aangericht. Dat gebeurde nadat ze niet waren toegelaten in het stadion. Twee van hen zijn inmiddels vrijgelaten. De verdenking tegen dit tweetal is afgezwakt, zo meldde de politie zondagmorgen.



'Gastvrij, maar niet voor dit soort'

De hele gang van zaken leidde tot een gevoel van teleurstelling en boosheid bij Mikkers. "Ik vind dit erg jammer voor onze supporters. Dat dit juist gebeurt op de avond dat hun nieuwe tribune wordt geopend. En ik ben boos op de Luikenaren. Op het feit dat die mensen helemaal vanuit Luik hiernaartoe komen om te rellen, bivakmutsen dragen en maar één doel hebben: knokken! Wij zijn een gastvrije stad, maar niet voor dit soort mensen."



Vanwege het incident krijgt de tot dusverre goede band tussen Bossche en Luikse voetbalfans een behoorlijke knauw. "De FC Den Bosch-supporters hebben volledig afstand genomen van de relschoppers en geen enkele boodschap aan dit soort mensen", aldus Mikkers.

Geen supporters maar relschoppers

En wat nu? "Ik zal mijn Luikse collega informeren over wat er hier is gebeurd. En ook zeggen dat dit niet om supporters, maar relschoppers gaat. Over mensen die niet in Den Bosch én niet in Luik thuishoren."

Bosch Belang vindt dat de Luikse hooligans 'hard' moeten worden aangepakt. De politieke partij vraagt het college van Burgemeester en Wethouders via een motie ervoor te zorgen dat de geleden schade op de relschoppers wordt verhaald en dat met de burgemeester van Luik vervolgstappen worden besproken. Waarbij het ook volgens Bosch Belang buiten kijf staat dat de hooligans niet meer welkom zijn in de gastvrije stad Den Bosch. De motie komt dinsdag tijdens de raadsvergadering aan de orde.

