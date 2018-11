‘Ik weet ook niet hoe dit komt’, NAC-aanvoerder Menno Koch is verbijsterd na blamerende nederlaag

EMMEN - ‘Ontluisterend’, ‘frustrerend’ en gewoon ‘heel slecht’. Dat was de conclusie van het optreden van NAC in de uitwedstrijd met FC Emmen. De Bredanaars gingen met 2-0 onderuit tegen een directe concurrent.

“Het lag helemaal aan ons zelf”, zegt Menno Koch na afloop. Maar het antwoord op de vraag hoe dat dat mogelijk is in zo’n belangrijke wedstrijd, moet de aanvoerder van NAC het antwoord schuldig blijven. “Als het zo makkelijk was dan had ik het wel gezegd. Dit had niks te maken met de tegenstander, want ik denk niet dat zij beter zijn.”

“Dit is weer een klote-resultaat”, Mitchell Te Vrede had er geen andere woorden voor. De spits van NAC vond het onbegrijpelijk dat zijn ploeg na de eerste helft zo’n slechte tweede helft op de mat legde. "Dit is een wanprestatie. Vorige week hebben de supporters een heel ander NAC gezien en ik weet niet hoe dat komt."

Ontluisterend

Ook Mitchell van der Gaag vond dat zijn ploeg nog goed uit de startblokken kwam, maar in de tweede helft zag hij een heel ander team. “We zijn de tweede helft niet meer aan voetballen toe gekomen. Dat is onbegrijpelijk. De tweede helft was ontluisterend, dat heb ik ook in de kleedkamer gezegd.”

Kwaliteit

Koch wilde niet zeggen of de ploeg kwaliteit mist. “Als we het vorige week kunnen, dan moet het vandaag ook gewoon kunnen. Ik sta elke dag met deze jongens op het veld en het is te makkelijk om nu na een nederlaag te gaan zeggen dat we kwaliteit missen.” Daar kan Te Vrede zich bij aansluiten. “Vorige week hadden we nog een topteam, en vandaag krijg je dan weer deze vraag. Ik denk het niet."

NAC staat door de nederlaag nog altijd op een zeventiende plaats. De ploeg van Mitchell van der Gaag staat nu drie punten achter PEC Zwolle, de ploeg die net boven de degradatiestreep staat.

