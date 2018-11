Alle schijnwerpers op Eindhoven: GLOW nu echt van start

In de lichtstad zijn in totaal 31 lichtkunstwerken te zien. Het thema is dit jaar: Shadows & Light. En op de eerste avond zijn al een hoop enthousiaste reacties te horen. "Mooie kleurtjes! Alles is prachtig verlicht", vertelt Eleni Routsos uit Eindhoven. "Ik ga ieder jaar. Toch weet GLOW steeds weer te verrassen."

Ook de Eindhovense Nathalie van Es komt al jaren. "Ieder jaar is het weer anders. Deze editie vind ik een stuk beter dan die van vorig jaar. Ondanks het weer", vertelt ze. Haar dochtertje is ook enthousiast. "Alles is heel erg kleurrijk!"

Om alvast in de stemming te komen, heeft Omroep Brabant twee lichtshows voor je in beeld gebracht. Bekijk de video's en lees verder.



Tower of Light

De iconische Lichttoren van Philips schittert als nooit te voren. Ooit was dit pand het hoofdkantoor van de lichtdivisie. De oude functie van het gebouw is goed terug te zien in de show: je ziet onder andere gloeilampen en andere prachtige vormen van licht.







Confluence

De gevel van de Sint-Catharinakerk wordt omgetoverd toch een prachtig lichtkunstwerk met onder andere bewegende dansers.









Voor het eerst is de route in verschillende categorieën opgedeeld: Groot Licht, Nieuw Licht, Kunst Licht en Groen Licht. Interesse gekregen, maar weinig tijd? Omroep Brabant heeft een route samengesteld langs alle hoogtepunten:

Glow route

Het festival duurt nog tot en met zaterdag.