Topavond voor PSV-fan Guus (10) in stadion van De Graafschap: 'Hij zat de hele avond te glunderen' Guus moest dinsdag noodgedwongen de wedstrijd volgen in een Engelse pub. (Foto: Facebook/Peter Dansen)

DOETINCHEM - "Het was geweldig, hij heeft de hele avond zitten glunderen." De 10-jarige PSV-fan Guus was dinsdag niet welkom in het stadion van Tottenham Hotspur. Maar het verdriet is alweer lang vergeten, nadat hij zaterdagavond een topavond beleefde bij PSV tegen De Graafschap.

Geschreven door Malini Witlox

De Doetinchemse club nodigde hem uit nadat ze hoorden dat Guus in het Wembley-stadion was geweigerd omdat hij een PSV-shirt aanhad. Met dat shirt aan mocht hij niet tussen de Engelse fans zitten. Vader Peter vertelt nadat PSV met 1-4 van De Graafschap heeft gewonnen, dat het in Doetinchem geweldig was. "Guus mocht gewoon zijn PSV-shirt aanhouden. De club wilde zo laten zien dat dat in hun stadion gewoon kon. Het was super georganiseerd. We zaten naast het uitvak. Verschillende Graafschap-fans herkenden Guus. We werden steeds aangesproken. TV-zender Fox Sports had er lucht van gekregen. Voor de wedstrijd hebben ze Guus geïnterviewd. En we gaan nu naar de mixed zone voor de interviews na afloop. Daar mag hij bij zijn."