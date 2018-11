Luuk de Jong: 'We kunnen bijna iedere wedstrijd in de eredivisie winnen'

EINDHOVEN - PSV heeft na twaalf competitieduels nog geen enkel punt verspeeld. Ook bij De Graafschap, zaterdagavond, werd gewonnen. Gaat PSV dit seizoen sowieso nog wel punten verspelen? Luuk de Jong: "Ik hoop het niet natuurlijk."

"Dat moment willen we zo lang mogelijk uitstellen", vervolgt de aanvoerder van PSV. De Jong vond niet dat zijn ploeg heel erg bijzonder in Doetinchem. "We speelden vandaag in het begin van het duel niet goed, maar we knokten ons in de wedstrijd. We zijn een echt team en pakken wel weer de winst."

"Je ziet dat we veel kwaliteit en gretigheid in de ploeg hebben. We kunnen op deze manier bijna iedere wedstrijd in de eredivisie winnen. Ja, hopelijk houden we deze reeks lang vol."

Het is voor PSV hopen op een misstap van concurrent Ajax. "Daar hopen altijd op, natuurlijk. Maar we moeten vooral steeds zelf onze wedstrijden winnen."

Voor De Jong was het duel tegen De Graafschap bijzonder. Niet alleen omdat hij twee keer scoorde en nu bovenaan de topscorerslijst van de eredivisie staat. "Mijn ouders wonen hier om de hoek", vertelt de spits. "Ze zaten vanavond ook op de tribune, net als oude vrienden uit Doetinchem. Er zaten zelfs mensen die ik ken van de basisschool. Dat is mooi."

De aanvaller had al een bijzonder gevoel toen de spelersbus door Doetinchem reed. "Dan zie ik het veld van mijn oude amateurclub weer en de straten rond het stadion. Daar heb ik vroeger, als kleine jongen, zo vaak gewandeld. Dat maakt het allemaal extra speciaal."

De Jong debuteerde voor De Graafschap in het betaald voetbal en speelde er acht jaar in de jeugd. Enkele De Graafschap-supporters spraken de voetballer voor het duel aan met de vraag om het wat rustiger aan te doen tegen zijn oude club. "Ik ben een spits en ga altijd voor mijn doelpunten", zegt de aanvaller daarover.

De fans van PSV hadden het goed naar de zin op de sfeervolle Vijverberg. Ze zongen volop. "Je ziet dat die gasten van ons genieten op dit moment. Ze zingen en schreeuwen de hele wedstrijd, dat is echt fantastisch. Ik snap het ook wel. Want als wij blijven winnen, lopen zij door de weeks ook lekkerder rond."